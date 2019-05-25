Başkan Akman, çalışmaları yerinde inceledi

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Fen İşleri Müdürü Vehbi Akyürek ile birlikte Seyrantepe Mahallesi Mazlum 1. ve 2. Sokakları'nda devam eden kilit parke taşı çalışmalarını inceledi. Tuşba Belediyesi olarak 10'u merkez 67 mahalleye aynı anda eşit olarak hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Akman, Tuşba ilçesinin çoğu kırsal olmak üzere dağınık mahallelerden oluştuğunu ifade ederek, “Buna rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti götürme gayreti içerisindeyiz. Şu anda birçok mahallede yeni yollar açma ve zemin iyileştirme ile kilit parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Seyrantepe Mahallemizdeki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını da hızlandırdık. Hem yeni yol açma ve zemin iyileştirme çalışmalarımız hem de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hem kalitesini görüyor, hem de yapılan çalışmaların kalitesini kontrol ediyoruz. İnşallah birçok mahallemizde devam eden çalışmalarımızı Ramazan Bayramı arifesine kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Seyrantepe Mahallesi'nden doğalgaz çalışması tamamlanan ve imar sorunu bulunmayan cadde ve sokakları tek tek ele aldıklarını kaydeden Başkan Akman, aciliyet durumuna göre hazırladıkları 2019 yatırım programı çerçevesinde faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi. İlçe merkezinde uzak mahallelerden de çalışmaların durmadan devam ettiğini vurgulayan Başkan Akman, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Seyrantepe Mazlum 1. ve 2. Sokakta'da çalışmalarımız bittiğinde kışın çamurdan, yazın tozdan eser kalmayacak inşallah. Burada, tabi sadece yol değil, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerimiz dâhil tüm birimlerimizle birlikte bölgemize hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu