Başkan Akman, dışarı çıkan yaşlılara eşlik etti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte parkta yürüyüş yaptı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yüksek risk grubunda oldukları için İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve yaklaşık 1,5 aydır evde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçtiğimiz hafta alınan karar ile bugün 4 saatlik bir süre ile ilk kez dışarı çıktılar.

Bugün saat 11.00'i gösterdiğinde evlerine en yakın parklara gelen vatandaşlara Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Tuşba-Sancaktepe Dostluk Parkı'na gelen 91 yaşındaki Mehmet Yıldızbaş ve eşi Zehra Yıldızbaş ile sohbet eden Başkan Akman, onlarla bir süre yürüyüş yaptı. Yıldızbaş çiftinin karantina günlerinin nasıl geçtiğini soran Başkan Akman, tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda da Yıldızbaş çiftine tavsiyelerde bulundu.

Zehra Yıldızbaş'ın ‘Anneler Günü'nü de tebrik eden Başkan Akman, “Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 52 gündür 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız evdeydi. Normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda ilk kez 4 saatliğine de olsa dışarı çıktılar. Ben de bu güzel günlerinde onları yalnız bırakmak istemedim” dedi.