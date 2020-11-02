Başkan Akman geleceğin Tuşba'sını halkla birlikte planlıyor

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2020 iş sezonunda hayata geçirdikleri projeleri yerinde görmek ve 2021 yatırım programını hazırlamak için merkezden uzak mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde bulunan meclis üyeleri ve birim müdürleri ile mesai mefhumu gözetmeden cumartesi ve pazar günlerinde merkezden uzak 67 mahallenin tümünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akman, belediyenin yıl içinde o mahallelerde yaptığı hizmetleri yerinde inceleyerek, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyip taleplerini aldı. Söz konusu taleplerin imkanlar dahilinde çözülmesi hususunda direktif veren Başkan Akman, yapılacak hizmetlere halkın iradesinin yansıması gerektiğini söyledi. Başkan Akman, “Seçim öncesi ne demiştik? Biz bu ilçeyi beraber yöneteceğiz demiştik. Öyle de yapıyoruz. Çünkü biz hizmetlerimizi her zaman halkımızın varlığından aldığımız güçle, halkımızla birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapıyoruz”

Başkan Akman, cumartesi ve pazar günleri korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirdi. Halkın kendisini yönettiği belediye başkanına yakın olmasının en doğal hakkı olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bugün geleceğin Tuşba'sını, sakinleri ile birlikte planlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız makama gelemiyorsa biz onların ayağına gideriz. Çünkü biz onlara efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” şeklinde konuştu.

2021 yıl projeleri hakkında gittiği mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Akman, her mahalleye eşit oranda hizmet götürme çabası içinde olduklarını vurguladı. Başkan Akman, “Tuşba'da hayata geçireceğimiz projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapıyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ile Tuşba'mızı Van'ın yükselen değeri yapacağız. Geleceğin Tuşba'sını planlamak adına yaptığımız mahalle ziyaretlerimizi tamamladık. Vatandaşlarımızın yaşadığı ancak belediyenin hizmet alanına girmeyen yol, su, elektrik gibi başlıca sorunlarını ise ilgili kurum yetkilileri ile yaptığımız toplantılarla ele alarak çözmeye çalışacağız. Aynı zamanda belediye olarak bu konuların da takipçisi olacağız” dedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilgi ve hoş sohbetlerinden dolayı tüm mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Akman, ziyaretleri esnasında karşılaştığı çocuklara ise oyuncak hediye etmeyi ihmal etmedi.

Mahalle sakinleri ise mahallelerine yaptığı hizmetlerden ve ziyaretlerinden ötürü Belediye Başkanı Salih Akman'a memnuniyetlerine dile getirerek teşekkür ettiler.