Başkan Akman, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlattığı aşılama programı kapsamında sırası gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağlık kurumuna giderek korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı teşekkür eden Başkan Akman, Türkiye'nin aşı politikasını en iyi şekilde yürüten birkaç ülkeden biri olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkânı sağlıyor. Salgını yenmenin en etkili yollarından bir tanesi de sırası gelen vatandaşlarımızın gidip aşılarını yaptırmalarından geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Aşısını yaptıran sağlık çalışanına da teşekkür eden Başkan Akman, toplumun risk altında olan bütün kesimlerinin aşı yapması gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, “Bu işin şakası yok. Bu zorlu süreci hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak üstesinden geleceğiz. Sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşma umuduyla herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.