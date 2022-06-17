Başkan Akman miniklerin karne sevincine ortak oldu

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kreşte eğitim gören minik çocukların karne sevincine ortak oldu.

Belediyeye ait Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine Başkan Akman'ın yanı sıra bazı birim müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı. Uzun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim yılının ardından karne almak için sabırsızlanan minik öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Akman, yaz tatilini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere, iyi dinlemeleri, zamanlarını boşa geçirmemeleri, uyku düzenlerine dikkat etmeleri ve sağlıklı gıdalarla beslenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Akman, velileri de yaz tatili boyunca çocukları televizyon, tablet ve telefondan uzak tutmaları konusunda uyardı. Başkan Akman, “Sık sık onlara kitap okuyun ve onlarla vakit geçirin. Çocuklardan sevginizi esirgemeyin, sevgiyle büyüyen çocuklar toplumda daha mutlu ve daha faydalı bireyler oluyorlar” dedi.

Eskiden okulların açılmasıyla birlikte velileri kitap bulma telaşınım sardığını belirten Başkan Akman, “Özellikle son yıllarda AK Parti hükümetleri ile birlikte Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız daha nezih ve son teknoloji ile donatılmış sınıflarda eğitim öğretim görüyorlar. Okula gittiği gün kitaplarını sırasında buluyor. Bu imkanları bizlere sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim” dedi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde belediye tarafından açılan kreşe sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde katılan 90 çocuğa karnelerini veren Başkan Akman, çocukların kullandıkları kırtasiye malzemeleri dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını dile getirdi. Başkan Akman, “Artık bu çocuklarımızı bugün itibarı ile mezun ettik. Onlar önümüzdeki yıl ilkokula başlayacaklar. Ama kreşimizi yaz tatilinde de kapatmıyoruz. Önümüzdeki yıl gelecek olan çocuklarımızı şimdiden yaz kursumuza alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerin yaptıkları gösteriyi de izleyen Başkan Akman, daha sonra miniklerin karnelerini dağıttı. Minik öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Başkan Akman, çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.