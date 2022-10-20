Başkan Akman muhtarlarla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda bir selamlama konuşması yapan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, 2015'te Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim'in ‘Muhtarlar Günü' olarak ilan edildiğini söyledi. Bu genelgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Başdinç, “Değerli mahalle muhtarlarımız, belediyemizin bugün hemen her mahallede bir çalışması var. Bu çok kıymetli çalışmalar, mahallenizdeki vatandaşa karşı elinizi güçlendirmektedir. Biz de AK Parti teşkilatı olarak her daima yanınızdayız. En ufak problemlerinizde yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü tebrik ediyor, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“Yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza anlatalım”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Tuşba Belediye Meclis Üyesi Havva Duran ise muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü görevini yaptığını söyledi. Demokrasinin temel taşı olan muhtarların görev ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Duran, “Kıymetli mahalle muhtarlarımız, ben öncelikle çalışmalarınızdan ve dik duruşunuzdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 2002 öncesi ile şimdiki Türkiye arasında yüzyıllık bir fark var. Onun için benim sizlerden ricam, gidecek başka bir Türkiye'miz yok. Gidecek başka bir Tuşba'mız da yok. Başka mahallemiz olmadığından dolayı sizlerden hassaten ricam AK Parti hükümeti ve ak belediyeler tarafından yapılan hizmetleri insanlarımıza anlatalım” ifadelerini kullandı.

“Tuşba ve Tuşbalılara en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz”

Muhtarların ‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ederek konuşmasına başlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise mahalle muhtarlarıyla birlikte Tuşba ve Tuşbalılara en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını kaydetti. AK Parti hükümeti tarafından 2015 yılından yapılan bir yasal düzenleme ile 19 Ekim'in ‘Muhtarlar Günü' olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Akman, “Muhtarlık makamı; devlet ile millet arasındaki en önemli ve güvenli köprüdür. Sizler devletimizin gören gözü, vatandaşa uzanan elisiniz. Ayrıca milletin takdirini kazanarak seçilmiş makamlarsınız. Sizlerle birlikte Tuşba ve Tuşbalılara en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağız” dedi.

“Sizlerle birlikte güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz”

Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da aynı birlik ve beraberlik ruhu ile her mahalle için ellerinden gelen tüm gayretleri göstereceklerini ifade eden Başkan Akman, “Sizlerle birlikte çok güzel proje ve çalışmalara imza attık. İnşallah bundan sonra da sizlerle birlikte Tuşba'mız ve Tuşbalılar için birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel çalışmalar yapacağımıza olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

‘19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla toplantı düzenleyen Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür eden muhtarlar, bugünün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bizlere bu yemekli toplantıyı düzenleyen Belediye Başkanımız Salih Akman'a çok teşekkür ediyoruz. Her zaman muhtarlarımızın yanında olan Başkanımız Salih Akman'a mahalle muhtarları olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Akman, Kadın Kolları Başkanı Duran ve İlçe Başkanı Başdinç, muhtarlara çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Program Başkan Akman'ın 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kurumun yemekhanesinden verdiği öğlen yemeği ile son buldu.

Programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve Tuşba Belediye Meclis Üyesi Havva Duran, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, AK Parti Tuşba ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile AK Partili belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarı katıldı.