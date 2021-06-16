Başkan Akman, Tuşba'nın kangren haline gelen bir sorununu daha çözdü

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, uygulanabilirliği olmadığından kangren haline gelen ve uygulanması durumunda binlerce vatandaşın mağduriyetine sebep olacak ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu Projesi' sorununu çözdüklerinin müjdesini verdi.

Göreve geldiği günden bu yana gerek bakanlıklar nezdinde yürüttüğü çalışmalar gerekse bakanlıkların yerel temsilcileriyle ortaklaşa hayata geçirdiği projelerle Tuşba ilçesinin sorunlarını tek tek çözen Başkan Akman, yıllardır devam eden bir sorunu daha çözdüğünü ilçe halkına müjdeledi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile birlikte Van ve Vanlıların yararına hazırlanan projelerin hayat bulması için adeta bakanlıklar arasında mekik dokuyan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, binlerce kişinin mağduriyetini de giderilmiş oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden başlayıp Şemsibey Mahallesi ve Kalecik Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Yeni Marangozlar Sitesinden Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan tresiaj alanına bağlanan ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu Projesi'nin güzergahta bulunan yaklaşık 2 bin konut ve iş yerinin olumsuz etkilediği için uygulanabilirliği olmayan bir proje olduğunu söyleyen Başkan Akman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürüttükleri yoğun girişimler sonucu 1/100 000 ölçekli çevre düzen planında kaldırıldığını kaydetti. Başkan Akman, “2011 yılında yaşayan Van depremlerinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/100 000 ölçekli uygulama imar planında ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demir Yolu Projesi' olarak plana işlenen demiryolu hattı ilçe sınırlarımızda kalmıştı. Ancak imar planımızın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana demiryolunda bulunan taşınmaz ve yapılarla ilgili herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığından imar uygulamalarımız sekteye uğramıştır. Milletvekillerimiz, il başkanımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte ilimizin geleceği için bakanlıklar nezdinde yürüttüğümüz girişimler sonucu büyük bir sorun haline gelen ve ilçemizde binlerce insanımızın olumsuz yönde etkilendiği bu sorunu da çözdük. Emeği geçen herkese şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.