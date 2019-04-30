Başkan Akman'dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 1 Mayıs'ın ülkelerin gelişmesinde, ekonomilerinin güçlenmesinde büyük emeği bulunan işçilerin hak arayış mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde işçilerin çok önemli bir role sahip olduğunu kaydetti. Kendileri için alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Çöpü toplayan, kanala giren, asfaltı döken ve her türlü sıkıntıyı çeken emekçi kardeşlerimize destek olmak için sadece 1 Mayıs'larda değil, her zaman yanlarındayız” dedi.

Çalışanların emeklerinin karşılığını daha alın terleri kurumadan verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, işçi ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması her zaman öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti. Çalışanın hakkını, alın terini verme hassasiyetine haiz olan bir dinin ve kültürün mensubu olduklarını vurgulayan Başkan Akman, Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde emek veren işçilerin alın terinin olduğunu söyledi. Başarının, emeğin ve üretimin gerçek sahipleri olan işçilerin haklarının yeni düzenlemelerle daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını kaydeden Başkan Akman, “Hükümetimizin son 17 yıldır yaptığı düzenlemeler neticesinde vesayet yönetimlerinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, ‘Emek ve Dayanışma Günü' olarak demokrasimize yakışır biçimde kutlanabilir hale getirdi. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında en büyük pay ve emek sahibi çalışanlarımızındır. İşçilerimiz ve diğer çalışanlarımız için bu özel günü çok anlamlı ve yerinde buluyor, bir şenlik havasında geçmesini diliyorum. Tüm işçi kardeşlerimizin, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eder sağlık, mutluluk ve başarı dilerim” şeklinde konuştu.