Başkan Akman'dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün; kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; alın teri döken işçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. ‘Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir' diyen Başkan Akman, “Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz” dedi.

Belediye olarak emekçilerin daha iyi yaşam şartlarına sahip olmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini vurgulayan Başkan Akman, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü en önemli dayanışma günlerinden biridir. Bu önemli gün emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının ifadesidir” diye belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bir şenlik havasında geçmesini temenni eden Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.