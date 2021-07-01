Başkan Akman'dan ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' nedeniyle mesaj yayımladı.

Denizlerin, Türkiye'nin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez bir değer olduğunu belirten Başkan Akman, “Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, denizleri yok sayamayacağını göz önüne alındığında bugün kullanmakta olan ‘Mavi Vatan' kavramının Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Türkiye'nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının bütünüdür. Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur” dedi.

Bugün kutlanmakta olan ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın anlamını daha da önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, Türkiye'nin son yıllarda denizcilik alanında yapmış olduğu atılımlarla dünyada söz sahibi olduğunu vurguladı. Başkan Akman, “Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için sondaj ve sismik araştırma gemileriyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm uluslararası sularda Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde de çok sevindirici gelişme ve faaliyetlerin yaşandığının altını çizen Başkan Akman, Van Gölü sahilinde oluşturdukları yüksek standartlara sahip park, piknik ve dinlenme alanlarıyla bir cazibe ve yaşam merkezi haline getirdiklerini kaydetti. Başkan Akman, “Denizlerimizin korunması ve bizden sonraki kuşaklara sağlıklı, çevre kirliliği açısından bozulmamış şekilde aktarılması hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, denizcilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım” şeklinde konuştu.