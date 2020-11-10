Başkan Akman'dan 10 Kasım mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayınladığı mesajda; Atatürk'ün, ‘En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin; bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumunda olduğunu kaydetti. Bundan 82 yıl önce fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü ve demokrat kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu bir devlet adamı olduğunu anlatan Başkan Akman, Atatürk'ün aynı zamanda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kararlı tutumuyla, Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zaferlere ulaştırmış büyük bir komutan olduğunu söyledi.

Millet olarak kendilerine düşen görevin, büyük bedeller ödenerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatmak olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir” dedi.

Bugün, mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın adı duyulmamış kahramanlarına borçlu olduklarını altını çizen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, milletimizin unutulmaz lideri ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde; onu şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.