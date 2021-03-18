Başkan Akman'dan ‘18 Mart' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çanakkale Savaşı'nın, bir milletin yeniden varoluş ve diriliş destanı olduğunu söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, milletimizin kaderini tayin eden, bağımsızlık mücadelesinin azmi ve inancının en büyük örneği olan Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Geçmişinden ders alanların ancak geleceğini kurabildiğini dile getiren Başkan Akman, “Milleti millet yapan şeylerden bir tanesi de ortak tarih bilincidir. Çok şükür şanlı bir tarihimiz, o tarihe sahip çıkacak genç ve dinamik kuşaklarımız, o kuşaklara Çanakkale ruhunu aşılayan büyüklerimiz var” dedi.

İmkansızlıklar içinde çok büyük fedakârlıklarla kazanılan Çanakkale Zaferi'nin topluma gurur, cesaret ve güven duygusu verdiğini dile getiren Başkan Akman, “Şartlar ne kadar zor olursa olsun millet olarak neleri başarabileceğimizi göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev; atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatarak, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece yarınlarımızın daha güzel ve daha parlak olacağını vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle istiklalimizin dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünde Çanakkale'de tarih yazarak bu vatanı bize armağan eden Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.