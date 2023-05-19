Başkan Akman'dan ‘19 Mayıs' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Mayıs'ın; bağımsızlığından vazgeçmeyen, esareti kabul etmeyen bir milletin ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı ve yeniden dirilişinin adı olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçtiğini söyledi. Başkan Akman, “19 Mayıs 1919; bağımsızlığından asla vazgeçmeyecek olan bir milletin toprak, vatan, bayrak ve ezan uğruna yedi düvele karşı giriştiği var olma mücadelesinin ilk kıvılcımının atıldığı gündür” dedi.

Yerel yöneticiler olarak kendilerine yurt edinen bu güzel vatanı layıkıyla muhafaza etmek, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en önemli görevleri olduğunu belirten Başkan Akman, “Sevgili gençler; her şeyin hızla geliştiği ve değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı gelişim ve değişim içinde başta ilim, sanayi ve teknoloji olmak üzere her alanda bu ülkenin sizlerin heyecan ve hayallerine ihtiyacı var. Ülkemizi daha da yükseklere sizin fikirleriniz, sizin icatlarınız, sizin ufkunuz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Huzurun, güveninin, azmin ve başarının temel kaynağı olan gençlerin; milletimizi ve devletimizi her alanda gururla temsil edeceklerine olan inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle başta ulusal mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı uğruna can veren aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin nezdinde birliğimizin daim, dirliğimizin kaim olması dileğiyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.