İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akman'dan ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Engelli bireylerin topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için büyük küçük herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu söyleyen Başkan Akman, “Başta biz yerel yöneticiler olarak olmak üzere engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur” dedi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü olduğunu söyleyen Başkan Akman, aynı zamanda her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, “Engelliler; azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımız geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Engelli insanlarımız, çok hassas insanlardır. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.