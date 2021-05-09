Başkan Akman'dan ‘Anneler Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, annelerin sadece çocuğu dünyaya getiren değil, aynı zamanda hem koruyucusu hem de öğretmeni olduğunu ifade etti.

‘Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, tarifi imkansız duygulardan birisi olduğunu söyledi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in ‘Cennet, annelerin ayakların altındadır' demek suretiyle analık makamının ne denli yüce bir makam olduğunu vurgulamak istendiğini anlatan Başkan Akman, “Feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz; hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda yol göstericimizdir” dedi.

Annelik, insan ve toplum hayatının temel yapı taşlarından biri olarak asırlardır önemini ve değerini koruduğunu dile getiren Başkan Akman, “Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimize yılın bir günü değil, ömrümüz boyunca minnet borcumuz olduğunu asla unutmamalıyız. Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır” ifadelerini kullandı.

En mutlu zamanlarında olduğu gibi tüm sıkıntılarda sığındıkları liman olan annelerin tek beklentisinin evlatlarının mutluluğu olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Anneler Günü'nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneler olmak üzere tüm annelerimizin ‘Anneler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.