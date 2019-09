Başkan Akman'dan Bakan Kurum ve Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamlarında ziyaret ederek, belediye tarafından yürütülen projeler için destek ve görüş alışverişinde bulundu.

Belediye tarafından yürütülen projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için beraberinde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İskele Mahallesi Feribot İskelesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki mezbelelik durumda olan alanda uygulanan ‘Sahil Yolu Projesi' ile ilgili bilgi verdi. Yapılan sahil yolu düzenlemesi ile 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğine sahip çift şeritli sahil yolunun bir tarafında 2 metre genişliğinde bisiklet yolu ve diğer tarafında ise 2 metre genişliğinde yürüme yolu yapıldığını kaydeden Başkan Akman, Bakan Kurum'dan hazırladıkları projelerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında destek talebinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı da makamında ziyaret eden Başkan Akman, belediyenin karayolları standartlarına uygun olarak hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğu proje ile alınan destek ve belediyenin iş gücü ile yapılan sahil yolunun iş sezonunda BSK asfaltı ve bisiklet yolunun betonu dökülerek halkın hizmetine sunulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, Başkan Akman'a teşekkür ettiler. Tuşba Belediyesinin hayata geçireceği projelerin ele alındığı ziyarette Başkan Akman, Bakan Kurum ile Bakan Yardımcısı Alpaslan'a Tuşba Belediyesi tarafında Geleneksel Van Evleri'nde dezavantajlı bayanlara gelir getirmesi amacıyla açılan Kilim Atölyesi'nde dokunan Tuşba Kilimi hediye etti.