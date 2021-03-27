Başkan Akman'dan ‘Berat Kandili' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mübarek gün ve gecelerin, insanları birbirlerine yakınlaştıran, birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu söyledi.

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bu kutsal gecelerin insanların kendisini yenileme, geçmişini muhasebe etme, geleceğini manen planlama ve ümitlerini tazelemesi bakımında büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Başkan Akman, Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili'nin; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu geceler, insanlar için kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirerek sorumluluklarını hatırlama bakımından büyük bir fırsattır. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma günüdür” dedi.

Ülke olarak, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “İnsanlık olarak karşı karşıya olduğumuz bu virüs salgınından kurtulmak ve Ramazan Bayramı'nı komşu ve akrabalarımızla birlikte geçirmek için temizlik, maske ve mesafe kurallarına çok daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Berat gecesinde ellerimizi göğe kaldırırken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim” ifadelerini kullandı.

Böyle mübarek gün ve geceleri toplum olarak birlik ve beraberlik içinde, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde geçirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan ayının müjdeleyicisi olan mübarek Berat Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.