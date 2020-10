Başkan Akman'dan ‘Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkan Salih Akman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Cumhuriyet, milletimizin büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir” diyen Başkan Akman, “Bu milletin canı pahasına, büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır” dedi,

Başkan Akman, 100. yıldönümüne giden yolda; büyüyen ekonomisi, eğitim, sağlık ve teknoloji gibi her alanda yaptığı atılımlarla dünyanın yükselen güçleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi olması için üstün vatanseverlik duygularıyla hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Akman, “Bu millet ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu'da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse bugün de aynı şekilde her türlü tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır. Tarih sahnesine çıktığı ilk günden bu yana kahramanlık ve zaferlerle anılan bu millet hiçbir zaman kimseye boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bu milletin birlik ve beraberliği devam ettiği müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin oyunlarının boşa çıkacağını vurgulayan Başkan Akman, “Bu vesile ile bu topraklar için gözünü kırpmadan canını seve seve veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıldönümünü yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.