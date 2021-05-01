Başkan Akman'dan emekçilere 1 Mayıs ziyareti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyeye ait projelerin inşaatında çalışan işçileri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmaya rağmen iş gücüyle üretim ve ekonominin lokomotifi olan işçileri ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, işçilerin bayramını kutladı. Ayanıs Halk Plajı, Şemsibey Mahalle Parkı ile Akköprü Millet Bahçesi inşaatında çalışan işçilerle bir araya gelen Başkan Akman, geçen yıl belediyede çalışan ve 696 Sayılı Kanun Hükmü'nde Kararname (KHK) kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alan ek protokol ile yüksek zam vererek her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu gösterdiklerini ifade etti. Bugün de değişik firmalar tarafından yürütülen projelerin inşaatında çalışan işçileri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Akman, “Bugün bayramları olmasına rağmen döktükleri alın teri, verdikleri emek ve üretime sağladıkları katkı ile ülkenin gelişmesine büyümesinde büyük pay sahibi olan işçi kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Emek bu dünyadaki en büyük hazinedir. Bu kardeşlerimiz böyle bir hazineye sahiptirler” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman ile beraberinde bulunan Başkan Yardımcısı Hasan Handil ve birim müdürleri işçilerle hatıra fotoğrafı da çektikten sonra alandan ayrıldılar.