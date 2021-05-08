Başkan Akman'dan Kadir Gecesi mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajında, “On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi. Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlandığını kaydeden Başkan Akman, ümmet olarak başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşıldığını hatırlatarak, “İslam alemi olarak hüzün ve sevinci birlikte yaşıyoruz. Hüznümüz Ramazan ayına veda etmemiz ve geçen yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının sonucu her gün binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sevincimiz ise bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Bu yıl da etkisini halen sürdüren korona virüs salgını nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçirdiklerinin altını çizen Başkan Akman, “Ancak bu salgının yayılmasını önlemek için tedbir almamız gerekiyor. Kadir Gecesi'nde sevdiklerinizle kucaklaşmayıp, mesaj veya arayarak tebrik ve iyi dileklerimizi iletelim. Tüm dünyanın korona virüs salgını ile mücadele ettiği bu günlerde, insanlığın sağlık ve huzuru için de dua etmeyi unutmayalım. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz ve insanlık bu salgından da kurtulacaktır. Bu vesile ile tüm Tuşbalı hemşerilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.