Başkan Akman'dan ‘Kadir Gecesi' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; rahmet ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayının son günlerini yaşarken, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen ‘Kadir Gecesi'ne erişmenin manevi huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bu müstesna geceye ulaşmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Akman, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz şu günlerde bu mübarek gecelerin bizler için önemi büyüktür” dedi.

Bu gecenin kıymeti ve ehemmiyeti saymakla bitmediğini anlatan Başkan Akman, “Kadir Gecesi, insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) faziletine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir” ifadelerini kullandı.

Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini dile getiren Başkan Akman, “Bu mübarek gecede depremzede kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim. Başta Tuşbalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin bütün insanlığa huzur, mutluluk getirmesini, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.