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Başkan Akman'dan lösemili çocuklara moral ziyareti

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.


Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Çocuk Hematoloji Servisinde tedavi gören çocukları; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Gül Ebinç ile birlikte ziyaret etti. Tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Akman, tüm odaları tek tek dolaşarak onlara oyuncak hediye edip, kendileriyle sohbet etti. Yapılan ziyaretin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Akman, toplumda yaygın olarak görülen kanser hastaları içerisinde özellikle lösemi hastalarının sayısı oldukça fazla olduğunu kaydetti.


Yerel yönetimler olarak imkanları dahilide her zaman lösemili ailelerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Akman, “Anne babalarınız hakikaten gece gündüz demeden yanınızdalar, sağlığınız için gözlerini bile kırpmıyorlar. Annelerimiz, babalarımız, rektörümüz, hocalarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcı kardeşlerimiz, herkes elinden geleni yapıyor. Huzurunuzda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Akman ve beraberinde bulunan Rektör Prof. Dr. Şevli, hastane bahçesinde bulunan hasta ve yakınlarıyla da görüşerek, sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

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