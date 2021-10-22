Başkan Akman'dan öğrencilere üniversiteye hazırlık seti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyenin ücretsiz olarak açmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrencilere ‘deneme sınav', ‘yaprak test' ve ‘kitap seti' dağıttı.

Beraberinde bulunan belediye meclis üyesi Mahmut Ekinci ve Murat Darğın ile Kalecik Toplum Yaşam Merkezi'nde liseden mezun olmuş öğrencilere yönelik açılan üniversiteye hazırlık kurslarını ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, akıllı tahta gibi son teknolojilerin kullanıldığı sınıfları gezdi. Burada öğrencilerle sohbet eden ve tavsiyelerde bulunan Başkan Akman, liseyi bitiren 80 öğrenciye ücretsiz olarak kurs verildiğini belirtti.

Öğrencilere hafta içi 5 gün boyunca belirlenen haftalık ders programı çerçevesinde branş öğretmenleri tarafından eğitim verildiğini söyleyen Başkan Akman, öğrencilere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilecek deneme sınavları ile kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti. Başkan Akman, “Uygulamalı test çözme teknikleriyle desteklenen kursta yapılacak sınav sonuçlarını ise öğretmenlerin danışmanlığında birebir değerlendirilerek analiz edilecek” dedi.

Öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde de bulunan Başkan Akman, bunun için hedeflerini yüksek tutmaları gerektiğini kaydetti. Başkan Akman, “Çünkü sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Güzel üniversiteleri kazanacağınıza olan inancımız tamdır. Onun için sizler de hedefinizi yüksek tutun” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman ve beraberinde bulunan meclis üyeleri daha sonra öğrencilere belediye tarafından alınan deneme sınav, yaprak test ve 11 kitaptan oluşan seti dağıttılar.