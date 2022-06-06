Başkan Akman'dan piknikçilere ‘semaver ve mangal' uyarısı

Van'ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kazanılan mavi bayrağın kaybedilmemesi ve halkın sağlıklı bir ortamda dinlenmeleri için alınan meclis kararı ile Mollakasım ve Ayanıs halk plajlarında semaver ve mangal yakılmasını yasaklandığını söyledi.

Yaz sezonun başlamasıyla birlikte denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı halk plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı ile devam niteliğindeki Ayanıs Halk Plajı yerli ve yabancı turistlerin uğradığı gözde mekanlar arasında yer almaya devam ediyor. Mavi bayrağın ulusal ve uluslararası anlamda en çok bilinen çevre ödülü olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Plajların mavi bayrak ödülü alması için çevre yönetimi, çevre bilgilendirme, plaj temizliği ve can güvenliği gibi 33 kriter var ve hepsinin yerine getirilmesi gerekir” dedi.

Belirlenen kriteri yerine getirmediğinden dolayı bu yıl birçok plaja verilen mavi bayrağının iptal edildiğini hatırlatan Başkan Akman, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı'nı kaybetmemek ve halkın sağlığını koruma adına alınan meclis kararı ile semaver ve mangal yakılmasını yasakladıklarını ifade etti. Van turizmine pozitif katkı sağlayan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nın korunması için halkın da destek vermelerini beklediklerini dile getiren Başkan Akman, “Plaja giden vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını karşılayabilecek restoran, lavabo, mescit gibi geniş ve ferah mekanlar oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nın devamı niteliğinde olan Ayanıs Halk Plajı'nın da kadınlara tahsis edildiğinin müjdesini veren Başkan Akman, “Artık kadınlarda bu yaz sezonunda kendilerine tahsis edilen plajda Van Gölü'nün temiz suyunda yüzme imkanı bulabilecekler” şeklinde konuştu.

Başkan Akman; Van halkı olarak kendilerine verilen ve ilin turizmine pozitif katkı sağlayan ‘Mavi Bayrağı' kaybetmemek adına mavi bayrağın 33 kriterinden biri olan semaver ve mangalın yakılmaması uygulamasına gösterecekleri hassasiyetlerinden dolayı şimdiden kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.