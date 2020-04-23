Başkan Akman'dan Ramazan ayı mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Müslümanların özlemle beklediği Ramazan-ı Şerif'in insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif-i geçmiş yıllarda hep birlikte iftar açma, kurulan kalabalık sofraların aksine bu yıl yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle daha sade ve kalabalık olmayan sofralarda açmanın üzüntüsünü yaşayacaklarını dile getirdi. Geçmişten gelen o güzelim kalabalık iftar sofra alışkanlığının kendimiz ve sevdiklerimiz için bırakılması gerektiğini anlatan Başkan Akman, “Ramazanın, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'yi de tehdit eden korona virüs salgınının gölgesinde idrak edeceğiz. Ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan camilerde mukabele dinlemek gibi bir birinden eşsiz güzelliklerden bu yıl mahrum kalacağız” dedi.

Müslümanların birbirine karşı ihmal edilemeyecek sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Başkan Akman, özellikle korona virüs salgını sebebiyle zor zamanlar geçirdiğimiz bugünlerde ibadetlerin en temel amacı ve hikmetlerinden birinin de ahlaklı, duyarlı, sorumlu bireyler yetiştirilmesi ve bu güzelliklerin toplumsal hayatın merkezi haline getirilmesi olduğunu ifade ederek, “Bu yıl kuramayacağımız iftar sofralarının yerine iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu mübarek ayda, yoksulu ve kimsesizleri gözetleyelim. Alınan tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.