Başkan Akman'dan ‘Regaip Kandili' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu Regaip Kandili'nin İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmasını diledi.

Regaip Kandili'nden dolayı bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İçinde Regaip, Mirac, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç ayların, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret ayları olduğunu vurgulayan Başkan Akman, bu faziletli gün ve gecelerin fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Akman, “Regaip Kandili, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için ellerin semaya açıldığı, duaların kabul olduğu maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gecedir. Bu mübarek gecede Rabbimizden af ve bağışlanma dileyelim. Anne, baba ve yakın çevremize her zamanki gibi sevgi ve iyilikle yaklaşalım. İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için bol dua edelim” dedi.

Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı başta korona virüs salgını olmak üzere tüm sıkıntıların sona ermesine vesile olması temennisinde de bulunan Başkan Akman, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü tarafından haince şehit edilen 13 sivil masun insana da Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek üç ayları ile Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.