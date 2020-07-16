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Başkan Akman'dan şehit emniyet mensupları için başsağlığı mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece Van’da düşen ve 7 emniyet mensubunun şehit oldu keşif uçağı kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece Van'da düşen ve 7 emniyet mensubunun şehit oldu keşif uçağı kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.


Başkan Akman, mesajında; “Dün gece Van ve Hakkari bölgesinde keşif ve gözetleme görevini yürüten uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu 2'si pilot olmak üzere 7 kahraman emniyet mensubunun şehit olmasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde vatanın birlik ve bütünlüğü için böyle kutsal bir görevi yürütürken şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyor, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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