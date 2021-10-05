Başkan Akman'dan Van Gölü sahilini turizme kazandırma çalışması

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hazırlanmakta olan ‘Turizm İmar Planı'nın Karasu Sulama Sahası nedeniyle olumsuz etkilenmemesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulundu.

Tuşba Belediyesi, en güzel sahil ve koyları barındıran Van Gölü sahil kesiminin turizme kazandırılması için başlattığı girişimlerini sürdürüyor. Beraberinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Van Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Seyfullah Şağban, Tuşba Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Güven Günini ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Emre Güray ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün ile ayrı ayrı görüştü.

İskele Mahallesi'nden başlayarak Bardakçı, Çitören ve Mollakasım mahallelerini kapsayan 500 hektarlık Karasu Sulama Sahası'ndaki bazı kanal ve kanaletlerin; Bardakçı Mahallesi'nden başlayarak Çolpan Mahallesi'ne kadar devam eden 4 bin hektarlık kıyı şeridinin hazırlanmakta olan ‘Turizm İmar Planı'nı olumsuz etkilenmemesi için Bakan Yardımcısı Özkaldı ve Genel Müdür Yardımcısı Üstün ile ayrı ayrı görüşen Başkan Akman, bakanlıkça görevlendirilecek yetkililerin sahada incelemelerde bulunmalarını istedi.

Turizm İmar Planın bölgenin kaderini değiştireceğini kaydeden Başkan Akman, “Tuşba ilçesi, sanayi ve tarım alanında olduğu kadar turizm alanında da büyük bir potansiyele sahiptir. Hazırlamakta olduğumuz ‘Turizm İmar Planı'nın uygulamaya geçmesiyle Tuşbamız gerek Ege ve Akdeniz'i aratmayan temiz deniz suyu ve sahili, gerekse inanç ve kültür turizm ile bölgenin turizm merkezi olacaktır. Bu da bölge insanı için iş ve aş demektir” dedi.