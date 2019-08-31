Başkan Akman'ın '1 Eylül dünya barış günü' mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında, sevgi, dayanışma ve hoşgörü düsturunu ilke edinmiş bir millet olduklarını kaydeden Başkan Akman, dünyada barış ve kardeşliği tesisi için çalıştıklarını belirtti. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Akman, “Büyük değerleri olan, köklü bir tarihe sahip güçlü bir millet ve büyük bir devletiz. Barış ve huzurumuza, birliğimize, dirliğimize kast etmek isteyenler her zaman olduğu gibi bu günde çirkin yüzlerini göstermektedirler” dedi.

Başta komşu ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri için de barış dileğinde bulunan Başkan Akman, “Bizler barışın sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakim olmasını istiyoruz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için barışın tüm dünyaya hakim olmasını diliyorum. ‘1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, ülkemizdeki terör olaylarının son bulmasını, bin yıllık kardeşlik iklimimizin yeniden tesis edilmesini, Ortadoğu'da süren kardeş kavgasının sona ermesini diliyor, tüm halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.