Başkan Akman'ın, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençler için de bayram olarak kutlandığını ifade eden Başkan Akman, böyle bir günün Türkiye ve gençler için öneminin büyük olduğunu belirtti. Başkan Akman, “Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Biz yerel yöneticiler olarak, en doğru yatırımın insana ve gençlere yapılan yatırım olarak görüyor ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmeliyiz” dedi.

Bugün kendilerine düşen görevin; ayrı ayrı idealler peşinde koşan, bölünmüş ve parçalanmış bir gençlik değil; aksine milletinin ortak ideallerini temsil edecek bir gençlik yetiştirmek olduğunu vurgulayan Akman, “Yarınki toplumun temellerini sağlamlaştıracak, dünyadaki gelişmelerden haberdar, yeniliklere açık, çağdaş, özgür gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milli mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.