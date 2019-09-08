Başkan Akman'ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Başkan Akman, 9 Eylül'de başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eğitim ve öğretim yılının, başta geleceğin teminatı öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Akman, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarına taşıyacak olan bir eğitim-öğretim yılına daha başlıyoruz. 9 Eylül Pazartesi günü çocuklarımız ve gençlerimiz için çalacak olan ders zili ne kadar önemli ise çocuklarının gelecekte iyi bir meslek sahibi olmasını isteyen veliler için de o derece önem taşımaktadır. Çocuğu olan herkes, ana-baba olmanın yanında, aynı zamanda eğitimci kimliği de taşımalıdır. Bilindiği üzere eğitim ailede başlar” dedi.

Aynı zaman bir eğitimci de olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu güne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarını eğitim için seferber eden Tuşba Belediyesi'nin aynı düstur ile çalışmalarına bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, “Değerli eğitimcilerimiz ve sevgili veliler, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyor, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.