Başkan Arvas ve Sabırlı'dan emniyet amirliğine ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Başkan Meki Arvas ve Cumali Sabırlı, Polis Teşkilatının 176. yıldönümü nedeniyle Bahçesaray Emniyet Amiri Alican Suveren ve görevli polisleri ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Arvas; her zaman, her koşulda huzur ve güveni sağlamak için çalışan Polis Teşkilatın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kutladı.

Başkan Sabırlı ise şehit olan tüm kahraman polislere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Ziyarette Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.