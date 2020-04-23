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Başkan Arvas'tan 23 Nisan mesajı

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Arvas, mesajında, “23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarına ışık tutacak, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan beklentimiz; kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları ülkemizin aydınlık yarınları için yılmadan çalışmalarıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde sevgi dolu yürekleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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