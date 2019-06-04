Başkan Arvas'tan bayram mesajı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arvas Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Dostluğun, barışın, huzurun, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı mübarek Ramazan ayının sonuna gelirken toplumumuzun en önemli İslami değerlerinden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayında en üst seviyeye çıkan bu duyguların tüm yıl boyunca yaşanması en büyük temennimdir.Bu nedenle bayramın coşkusunu mutluluğunu aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak daha anlamlı hale getirmeli; kardeşlik ve dostluk bağlarımızı canlandırmalı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesi için bu günleri bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Bahçesaraylı hemşerilerime hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.