Başkan Arvas'tan teşekkür ziyaretleri

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Ak Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı mahalle sakinlerine teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Ak Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra mahalle mahalle teşekkür ziyaretlerine devam ediyorlar. Ayrıca ziyaret edilen yerlerde mağdur aileleri tespit edilerek ve gerekli eksiklikleri yerinde görüp hızlı çözüm odaklı çalışmalara hızla devam ediyor.

Seçim sonrası görevi devraldıktan sonra bir an önce işe başladıklarını ifade eden Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, “Bahar geldi, şimdi oturmanın zamanı değil. Alanlara çıkarak vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarını dinlemek zamanı. Mahalle sakinlerini hem ziyaret edip teşekkür etmek, hemde sorunları yerinde görmektir” dedi.

Halkın her kesimin seçimden önce ve sonra Ak Partiye olan ilgilerinin görülmeye değer olduğunu ifade eden Ak Parti İlçe Başkanı Sabırlı, “Bizim belediye kapanmak gibi bir düşüncemiz yok. Her daim ilçemiz için belediye başkanımız Meki Arvas ve siyasi büyüklerimiz ile el birliği ile ilçemizin sorun ve sıkıntılarını istişare edip daha hızlı çözümler üretmek için gece gündüz tüm ekibimizle alanda halkımızla birlikte olacağız. Bizler hizmetkar olmak için, gönül belediyeciliğe talip olduk. Rabbim bizleri Ak davamıza liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçesaray halkına karşı mahcup etmesin. Biz birlikte güçlüyüz. İlçemizin geri kalmışlık zincirini beraber inşa edeceğiz. Tüm halkımızın sorunu bizim sorunumuz onların dertleri ile dertlenen onların mutluluğu ile mutlu olan güçlü bir ekibiz” dedi.