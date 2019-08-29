Başkan Aslan'dan 30 Ağustos mesajı

Mesajında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Turk İstiklal Harbi'nin dönum noktası olduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, “Buyuk Taarruz ve Baskomutanlık Muharebesi, yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir halkın millet olmasında, ülkesini işgalcilerden elbirliği ile kurtarması ve özgür ve bağımsız yaşama isteğinin tezahürüdur. 30 Ağustos 1922 bu ülkenin topraklarında 'Emperyalizmin Jandarması' olarak konuşlanan Yunan ordusunun perişan olduğu ve büyük zaferin yaşandığı gündür. Mustafa Kemal'in liderliğinde, Anadolu halkı ile bütünleşen yurtsever insanlar, yiğitçe ve insanca bir mücadele ederek bu onursuzluğa son verdiler. ‘Ya İstiklal ya ölüm' şiarı ile harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever Anadolu halkı, 19 Mayıs 1919 Samsun'da başlayan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırmıştı. Bağımsızlık mücadelesinin tüm şehit ve gazilerini başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.