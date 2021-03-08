Başkan Aslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Başkan Aslan, mesajında, “Modern zamanlarda da kadına yönelik şiddet insanlık suçu gibi görülmüş ve böyle idrak edilmiştir. İnsanın veya kadının yaşam hakkı kutsaldır, dokunulmazdır. Hiçbir birey veya otorite, insanın yaşam hakkını kısıtlayıcı zorlaştırıcı hakkına sahip değildir. Kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddet ve cinsel istismar vakalarına karşı hem kamu otoritesi hem yargı erki hem de toplum olarak topyekûn bir mücadele yürütmeliyiz. Hasta ruhlu ve sapkın düşünceli varlıklara karşı sağduyulu, onarıcı ve toplumsal dokuyu koruyacak şekilde hassas bir plan yürütülmelidir. Mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını hukukunu korumak, sosyal ve psikolojik destek sağlamak, rutin hayatlarına devam etmelerini sağlam hem kamu otoritesinin hem sivil toplumun hem de sağlıklı tüm bireylerin temel sorumluluğundadır. Şiddete meyilli ve sapkın düşünceli bireyleri dizginlemek, cezalandırmak ve rehabilite ederek tekrar topluma kazandırmak konusu insan olan tüm paydaş kurumların görevidir. Kadınlar bizim yarımızdan fazlasıdır. Onlar vefakârdır, cefakârdır, sabrın ve sebatın adıdır. Kadınlarımız, hem annelerimiz hem eşimiz, dostumuz ve çocuklarımızın anneleridir. Cennet onların ayakları altındadır. Onlar birer çiçektir. Onlara bakmayı, gözetmeyi, kollamayı, koklamayı bilmek gerek. İnsanlığın var oluşundan bu yana uygarlığın gelişmesindeki en büyük görevi kadınlar üstlenmiştir. Kadınlarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızı besler, eğitir, gözetir ve ömür boyu korurlar. Onlar, karşılıksız sevginin ete kemiğe bürünmüş halidir. Çocuğu ve sevdiği erkek için dünyanın en güzel kucağına sahiptir. Kadınlarımızın toplumsal hayatta ve iş dünyasında hak ettikleri yere gelmeleri hepimizin temel sorumluluğu olmalıdır. Kadınlara yönelik her türlü şiddetin önünde durmak insanlık görevidir. Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.