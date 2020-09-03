Başkan Aslan'dan ‘adli yıl' açılış mesajı

Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Vatandaşın adalet duygusunun tatmin ederek toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan, insanı hukukun merkezine yerleştiren, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması temel hedef olmalıdır. İleri demokrasinin temel kriterlerini ölçüt kabul eden bir yargı düzeni olmazsa olmazımız olmalıdır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, fikir ve düşünce özgürlüğünü kutsayan bir adalet anlayışı temel düstur olmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı vicdanları rahatlatan, vatandaşın adalete güven duygusunu hep üst seviyede tutmasını sağlayan bir olgudur. Vatandaşların adalete karşı olan güven duygusunu zedeleyen, insanların vicdanlarını yaralayan yargılamalardan kaçınılmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür. Adil yargılama, yargılamaların şeffaf, tarafsız ve cezalandırmalara dönüşmeden tamamlanması ilkesel bir hüküm olmalıdır. Birlik ve beraberliğin sağlanması, refah seviyesi yüksek, entelektüel bilgi birikeme sahip, kültürlü, eğitimli ve müreffeh bir toplum var etmenin yolu; demokrasinin sunduğu evrensel değerlere saygılı, adalet mekanizmasının sağlıklı işlediği, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin hüküm sürdüğü bir yapılanmayla mümkündür. Hakimlerin kanunlara ve vicdanlarına göre karar verdiği bir ülke adil bir ülkedir ve o ülke hukuk devletidir ve o ülkede hukuka güven artar. Hukuka güvenin arttığı bir ülke de ulusal ve uluslararası piyasalarda güven duyar. Yatırımlar artar, özellikle ülke dışı yatırımlar gelir. Dış finansmana daha rahat ve düşük maliyetle ulaşılır. Ülkenin dış itibari artar. Ülke zenginleşir, milli gelir artar, işsizlik düşer, hane halkının geliri artar ve insanlar daha huzurlu, müreffeh ve mutlu yaşar. Bu düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize ve adalet sistemimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.