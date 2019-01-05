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Başkan Aslan'dan ‘hayvanlarda kış bakımı' uyarısı

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof.

Dr. Lokman Aslan, küçükbaş hayvanların kışlık bakımları konusunda üreticileri uyardı.


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, Van bölgesinin küçükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyleyerek, “Van bölgesindeki küçükbaş hayvanlar, kışın ahırlarda besleniyorlar. Hayvanların bakımlarına dikkat edilmediği zaman, verim düşüklülüğüne sebep verecek şekilde yavru atımı ve bazı hastalıklar görülebilmektedir. Bundan dolayı da üreticiler büyük ekonomik kayıp yaşıyorlar. Ahırda hayvanların bakımlarını yaparken dengesiz beslememek gerekir. Parazit ilaç uygulanması kadar ahırların havalandırması ve geniş olması da bu sorunu ortadan kaldıracaktır. İç ve dış parazit mücadelesi yapılması için üreticilerimizin bu aylarda daha dikkatli olmaları gerekir. Hayvanların beslenmeleri için vitamin ve mineral takviyeleri yapılmalıdır. Üreticilerimiz; Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve serbest veterinerlere danışarak ikazlara uydukları takdirde verim kaybı yaşanmayacaktır” dedi.

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