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Başkan Aslan'dan ‘Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Aslan, dikilen her fidanın bir hayat olduğunu belirterek, “Özellikle bu pandemi süreci ağacın, yeşil alanların ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için her gün aynı duyarlılığı sergilemeliyiz. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmanın tek yolu yeşil bir coğrafya bırakmaktır. Şu an için dünya gezegeninin yaşamış olduğu küresel ısınmanın önüne geçmenin en etkili yolu yer küreyi ağaçlandırmaktır. İnsanlığın ve tabiatın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliğinin en büyük çaresi coğrafyamızı yeşillendirmektir. İnsanlığın yakın zamanda karşılaşacağı en büyük sorunların başında gelecek olan gıdasızlık ve susuzluk problemini de ancak etrafımızı ağaçlandırarak çare olabiliriz. Kendisini; kendisine, çocuklarına ve dünyaya karşı sorumlu hisseden her birey, yaşadığı çevreyi, bölgeyi, ili, ülkeyi ve dünyayı ağaçlandırarak sorumluluğunu yerine getirmelidir. Daha iyi bir dünya, yaşanabilir bir hayat ve mutlu bir aile için el ele vererek dünyamızı ağaçlandıralım” dedi.

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