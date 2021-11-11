Başkan Aslan'dan ‘Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı

Mesajında dikilen her fidanın bir hayat olduğu gerçeğini özellikle bu pandemi sürecinde görüldüğünü belirten Başkan Aslan, yeşil alanların ne kadar hayati olduğunu ve bu çerçevede daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için tüm insanlığın her gün aynı duyarlılığı sergilemesi gerektiğini vurguladı. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmanın tek yolunun yeşil bir coğrafya bırakmak olduğunu dile getiren Başkan Aslan Mesajının devamında, “Şu an için dünya gezegeninin yaşamış olduğu küresel ısınmanın önüne geçmenin en etkili yolu yer küreyi ağaçlandırmaktır. İnsanlığın ve tabiatın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliğinin en büyük çaresi coğrafyamızı yeşillendirmektir. İnsanlığın yakın zamanda karşılaşacağı en büyük sorunların başında gelecek olan gıdasızlık ve susuzluk problemini de ancak etrafımızı ağaçlandırarak çare olabiliriz. Kendisini; kendisine, çocuklarına ve dünyaya karşı sorumlu hisseden her birey, yaşadığı çevreyi, bölgeyi, ili, ülkeyi ve dünyayı ağaçlandırarak sorumluluğunu yerine getirmelidir. Daha iyi bir dünya, yaşanabilir bir hayat ve mutlu bir aile için el ele vererek dünyamızı ağaçlandıralım” dedi.