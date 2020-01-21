Başkan Aslan'dan 'uçak sefer sayısı ve bilet fiyatı' açıklaması

Açıklamalarda bulunan Memet Aslan, son zamanlarda Van'da ve bölgede en çok konuşulan konuların başında uçak sefer sayıları ve uçma imkanını ortadan kaldıran koltuk ücretleri geldiğini belirterek, “İlimiz gibi ticaret ve turizm gibi birçok potansiyeli bünyesinde bulunduran iller için sürdürülebilir bir durum değildir. İlin kalkınması, büyümesi ve refahı lojistik imkanlarla paralellik arz eder. Ulaşım imkanlarınız zayıfsa sizin görüşmeleriniz, teslimatlarınız zamanında ve süresinde yerine getirme imkanınız olmaz. İdari ve bürokratik çözümlemeler için havayolu ulaşımı şarttır. Küresel ticaretin can alıcı noktası iş görüşmeleridir, pazarlamadır, iş bağlantılarıdır, ihalelerdir, tanıtımlar ve teslimatlardır. Bütün bu faaliyetler için etkili ve zamanında iletişim elzemdir. Bununda en etkili yolu havayolu ulaşımıdır. Havayolu ulaşımınız yeterli kapasitede olmazsa, birçok faaliyetiniz sekteye uğrar. Rahat, özgür ve konforlu seyahat edemezsiniz. Havayolu lojistiğiniz verimli ve ekonomik olmazsa, bir turizm ili olan ilinize, havzanıza istenilen turist akımını sağlayamazsınız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiden ve ilgili mercilerden arzuhalimiz, bölgenin havzası konumundaki ilimize gerekli önemi ve değeri göstererek, uçak sefer sayılarını gerçekleşen talebe göre ayarlamaları ve koltuk ücretlerini makul bir seviyeye çekmeleridir” dedi.