Başkan Asya, hayvan pazarını ziyaret etti

Canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Asya, kurbanlık hayvanların satıldığı pazarda hayvan sahiplerine bereketli satışlar dilerken, vatandaşlara da ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Pazar alanındaki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Asya, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlar, yoğun ilgi ile karşıladığı Başkan Asya'ya Muş'a canlı hayvan pazarı gibi modern tesisler kazandırdığı için teşekkür ettiler.

Hayata geçirdikleri projelerin vatandaşlar tarafından takdir edildiğini görmenin en büyük mutluluk olduğunu kaydeden Başkan Asya “Canlı hayvan pazarı, geçen dönemimizin başında ivedilikle kurulması için başlattığımız projelerimizden biriydi. Daha önce şehrin girişinde boş alanda satışa çıkarılan hayvanların hem kötü görüntüye sebep olduğunu, hem de hayvan sahipleri için eziyet olduğunu söyleyerek bu tesisi kuracağımıza dair söz verdik. Allah'a şükürler olsun ki dört yıldır hizmet veren tesisimizin bugün güzel bir şekilde işlediğini görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Bugün bu hizmetlerimiz sayesinde başımız dik bir şekilde halkımızın karşısına çıkabiliyoruz” dedi.

Başkan Asya, geçen 5 yıl içinde Muş'un birçok ihtiyacını karşılarken, bu dönemde de yeni projelerle kentin imarı inşası noktasında çaba sarf edeceklerini kaydetti. Asya, “Vaat ettiğimiz projelerle sınırlı kalmayıp, şehrimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sunacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle mevcut yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanması ile şehrimiz çok güzel bir görünüme kavuşacak. Aynı şekilde halkımızın refah içinde bir hayat süreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Canlı hayvan pazarı ziyareti sonrası Başkan Asya, belediyeye ait işletmeciliği özelleştirilen mezbahada incelemelerde bulundu.