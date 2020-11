Başkan Asya: “Şehirler medeniyetlerin doğduğu yerlerdir”

İnsanlığın kadim tarihinin en önemli yerleşim merkezleri üzerinde yaşıyor olmak, bize sadece gurur vermekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından bölge belediye başkanları, akademisyenler ve kalkınma ajanslarının temsilcilerinin katılımıyla Van'da Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da ‘Akıllı ve Yeşil Şehirler' üzerine bir sunum yaptı. Başkan Asya, “Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından düzenlenen ve ilki bölgemizden başlatılan Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantılarının ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin hayrına vesile olmasını diler, katılımcılara ve tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

Konuşmasında İzmir depremine değinen Başkan Asya, “30 Ekim Cuma günü İzmir ilimizde meydana gelen deprem felaketinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu afette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

“Şehircilikte referans değerimiz olan Hazreti Peygamberimizin Yesribi Medine'ye dönüştüren ve Medine'yi medeniyetler beşiği haline getiren bir davanın takipçileriyiz” diyen Başkan Asya, “Aynı anlayışla İstanbul'u çöp dağlarından arındırıp Avrupa'nın kültür merkezi haline getiren Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yolda ilerlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirler, medeniyetlerin doğduğu yerlerdir. İnsanlığın kadim tarihinin en önemli yerleşim merkezleri üzerinde yaşıyor olmak, bize sadece gurur vermekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Şehirlerimizin kadim miraslarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yapacağımız hizmetlerde bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak şehirlerimizi ihya etmeliyiz. Kentler, zengin yaşam koşulları, güç, çeşitlilik ve yeniliğin sembolü olmakla birlikte, kargaşanın, bozulmuş çevre niteliği ve yoksulluğun da ortaya çıktığı yerlerdir. Son yüzyılda kentleşme sorunlarının kapsamı ve yoğunluğu akıllı ve yeşil şehirlerin önemini arttırmaktadır. Özellikle 20 yıl önce çevre kirliliği tartışılırken, şimdi çevre ile uyumlu şehirler ele alınıyor. Aynı şekilde daha önce altyapıların yetersizliği gündeme gelirken, şimdi altyapıları verimli şekilde işletebilecek sistemler üzerinde çalışılıyor. Bunlar bir bakıma gelişmişliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tarihimizi ve kültürümüzü koruduğumuz gibi geleceğe dair çağa uygun hareket etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Akıllı şehirler kavramının 1990'lı yıllarda ortaya çıktığını belirten Başkan Asya, “En sade şekliyle teknolojinin şehirler uyarlanması olarak ifade edebileceğimiz bu yaklaşım giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir. Her ne kadar benzer bilişim teknolojileri kullanılıyor olsa da, akıllı şehir uygulamaları her ülkenin, her şehrin kendi ihtiyaçlarına, kendi imkânlarına ve kendi altyapısına göre değişebilmektedir. Hükümetimizin başarılı politikaları sayesinde geçmiş yıllarda bu alanda çizilen yol haritaları neticesinde ülkemiz akıllı ve yeşil şehirler alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almıştır. Özellikle belediyeler aracılığıyla alanda yapılan çalışmaların ortak amacı daha az maliyetle daha fazla hizmet potansiyelinin geliştirilmesidir. Bu hizmetlerle vatandaşlarımızın yaşam konforunun yükseltilmesine öncülük edebiliriz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘Akıllı şehirler, vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur.' Bizler de şehrimizin imarı ve inşası için üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' anlayışına sadık kalarak ideal bir şehir inşa etmeyi hedefledik. Allah'a şükürler olsun ki bugün bütün mevsimsel ve coğrafi sıkıntılara rağmen stratejik planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede yaptığımız planlamalar doğrultusunda, ihtiyaç duyulan tesisleri hizmete sunarken, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda yeni düzenlemeler yaptık” diye konuştu.

Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için mevcut imar planını revize edip, yeni yerleşim alanları ile yüksek katlara sınırlama getirdiklerini ifade eden Başkan Asya, “Cumhurbaşkanımızın yüksek katların düşürülmesi ve yatay mimarinin uygulanması çağrısını hayata geçiren ilk belediyelerden biri olduk. 5+1 kat sınırlaması kararını alarak daha kimlikli ve daha nitelikli bir şehir oluşturmanın temelini attık. Aynı şekilde vatandaşlarımızın beton yığınlarına mahkûm olmaması için daha önce 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini yaptığımız çalışmalar neticesinde 400 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 3,50 metrekareye ulaştığı ilimizin kuzey, doğu ve batı yakalarında yapımını tamamladığımız büyük parklarla alternatif mekanlar oluşturduk. Burada uyguladığımız projelerle ortaya çıkan alanlar, olası afet durumlarında vatandaşlarımız için toplanma yerleri olarak da kullanılabilecek. Akıllı şehirlerin mantığını kendi yerelimizde uygulayabilecek duruma gelmek için altyapımızın olması gerekiyordu. 20 yıl önce yapılması gereken içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesini biz başlattık. Son 3 yıl içerisinde tamamlanma aşamasına getirdik. Bu sayede haritası ve herhangi bir dokümanı olmayan yeraltı hatlarımızın elektronik ortamda takip ve kontrol etme aşamasına getirdik. Bu şekilde altyapısını güçlendirdiğimiz ve projelendirdiğimiz şehrimizi, yaptığımız üstyapı çalışmaları ile yeniden dizayn ederek modern bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

“Teknolojinin sağlamış olduğu kolaylıkları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gerekli altyapıyı oluşturduk” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine ulaşmasında zaman ve kaynak israfının önüne geçmek için belediyemiz bünyesinde Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları kurularak, halkımızın daha hızlı ve etkili belediye hizmetlerine ulaşması sağlanmıştır. Aynı şekilde Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı bulunan vatandaşlarımızın belediyedeki aboneliklerinin takibi, tahakkuk ve tahsilatlarının daha güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi için ‘Ortak Sicil Uygulaması' ile gerekli teknolojik altyapı oluşturulmuştur. Bununla birlikte daha önce kağıt ortamında olan uygulama imar planları, hali hazırlar, kadastral durumlar ve ortofotolar elektronik ortama aktarılarak vatandaşlara kolay ulaşım ortamı oluşturulmuştur. Şehir merkezinde yeni yeni uygulamaya başladığımız ortak kullanım alanlarını yine teknolojik altyapısını düşünülerek inşa etmeye çalışıyoruz. Önemli yatırımlarımızdan biri olan 16 bin metrekaresi kapalı otopark toplamda 26 bin metrekare alan üzerine uyguladığımız Kent Meydanı Projemizde çağın gerektirdiği teknolojik kolaylıkları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın buluşma merkezi haline gelecek olan yeni projemizle çok amaçlı etkinliklerin akıllı teknolojik materyallerle kurmaya çalışıyoruz. İlimizin kadim tarihi göz önünde bulundurularak, başta 1071 Malazgirt Zaferinin tanıtılması ve odak noktası haline getirmekle beraber ilimiz merkezinde bulunan Ulu Camii, Hacı Şeref Camii, Alaattin Bey Camii, Muş Eski Hükümet Konağı ve Yıldızlı Han gibi tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması için birçok çalışmalar yaptık. Yapılan bu çalışmalar sonucunda turizm altyapısını güçlendirerek kent ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan her mahalleye bir bilgi evi sloganı ile 5 mahallemizde yapımları tamamlanan sosyal tesislerimizde dezavantajlı kadın ve gençlerimize meslek edindirme kursları başlatarak, içerisinde semt kütüphaneleri ve bilgisayar derslikleri oluşturduk. Bu sayede vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırdık. Toplumun her kesimine hitap eden bu tesislerimizde sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya çalışıyoruz.”