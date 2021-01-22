Başkan Bakan: “Yapılandırma kanunu mağduriyetler oluşturmasın”

MÜSİAD Van Şubesi Başkanı Muzaffer Bakan, “Hükümetimizin Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde çıkarmış olduğu 7256 sayılı kanunla birçok borç ve ceza yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu konu insanlarımıza rahat bir nefes almasını sağlamıştır. Fakat maalesef bazı borç ve cezalar kapsam dışı kaldığından halkımızın bir kısmının mağduriyeti söz konusudur. Örneğin 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ait SGK prim borçları yapılandırma kapsamına alınmış olup, 2020 Ağustos ayı ve öncesinde biten özel binadan, ihaleli işlerden doğan fark işçilik prim borçları ise 17 Kasım 2020 tarihinden önce işverene tebliğ edilmemiş ise yapılandırılmadan faydalanamamaktadır. Bu durum birçok iş insanımızı mağdur etmektedir. 2020 Ağustos ve önceki aylara ait fark işçilik prim borçlarının yapılandırmaya son müracaat tarihi olan 1 Şubat 2021 tarihine kadar tebellüğ edilmesi halinde yapılandırılmadan faydalanılması ile ilgili bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Böylece mağduriyetin giderileceğini düşünüyoruz. Başta ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum, bu konunun acilen ele alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi elzem ve acil bir konudur” dedi.