Başkan Bayram'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van'daki Ranss Hipermarketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Ranss Hipermarketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, “Gazetecilik mesleği, geçmişten günümüze demokrasinin sağlıklı ve verimli şekilde işlemesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Doğru ve objektif habercilik adına gazetecilerin bugün de üstlenmiş olduğu görev ve sorumluklar hiçbir bedelle tam olarak ölçülemez. Gazeteciler, hakikatleri bütün yönleriyle doğru ve tarafsız bir şekilde aktararak toplumu aydınlatıyorlar. Çok zorlu şartlarda görevlerini icra eden, zaman zaman görevlerini yerine getirirken şehit edilen, saldırıya uğrayan, tehdit edilen gazetecilerin yapmış oldukları hizmetin bedeli hiçbir şekilde ödenemez. Bu nedenle gazetecilik mesleği, gerek toplumun doğru bir şekilde aydınlatılması, gerekse demokratik rejimin sağlıklı işleyişi açısından vazgeçilmez bir meslek dalıdır. Gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisindeler. Görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” dedi.