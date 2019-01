Başkan Berge, gazetecilerle bir araya geldi

Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Berge, gazetecilerin kamuoyu ile irtibatta en önemli kanal olduğunu vurgulayarak, “Sizler her zaman bizim sesimiz oldunuz. Kamuoyu ile direkt irtibatımızın en önemli kanalı oldunuz. Bir şehrin ve bir ülkenin gelişiminde basının rolü tartışılmazdır. Etik değerler çerçevesinde topluma sağlıklı bilgiler sunan basınımız, böylece kamuoyunun nasıl yol alacağını belirler. Yapılan her haberin toplumun tüm bireyleri üzerinde etkin bir iz bıraktığı bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak basınımız, Van'ımız ve ülkemiz için güzel ve derin izler bırakan haberlere imza atmıştır. Sıcak soğuk, gece gündüz demeden çalışan ve büyük emek veren siz değerli basın mensuplarımızın başarılarının daim olmasını diliyor, birlikte oluşturduğumuz güç sayesinde topluma daha güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Aydınlık bir Van'ın ve geleceği sağlam temellere oturmuş aydınlık bir Türkiye'nin siz değerli basın mensuplarının yazdığı her haberden geçtiğini biliyoruz. Güçlü kalemleriniz sayesinde Van'ımızın ve ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye yükseleceğine inanıyorum. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırmada son derece kıymetli bir köprü olan gazetecilerimizin gününü canı gönülden kutluyorum” dedi.

Van'ın ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna yetişmesi adına ESOB olarak, Van'ın ivmesini hızlandıran projelere destek vereceklerini dile getiren Berge, “Van ESOB olarak adımız anılıyorsa, bunda siz değerli basın mensuplarımızın büyük bir payı vardır. Bizim için verdiğiniz emek ve göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle size çok teşekkür ediyoruz. Sizin şahsınızda kurumlarınızı da kutluyor, çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan Van ESOB Yönetim Kurulu üyelerine ve kıymetli oda başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.