Başkan Berge, Imperıal Spor Salonunun açılışını yaptı

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, spor salonunun açılışını gerçekleştirdi. Imperıal Fıtness Clup 65 Spor Salonunun açılışına AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Etem Görgülü, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Van Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Efeoğlu ve davetliler katıldı.

“İstihdam sağlayan esnafımızı kutluyorum”

Kurdele kesiminden sonra konuşan VAN ESOB Başkanı Berge, “Bizim için çok anlamlı bir gün, çünkü pandemi sürecinde bile esnaf ve sanatkarımızın ne kadar gayretli olduğunu, ne kadar istihdama katkı sunduğunu ve vicdani olarak ne kadar yeterlilikte olduğunu görüyoruz. Bu kadar sıkıntıların yaşandığı bir halde bile insanlar evine iş, aş götürsün diye eleman çalıştırabilmek gerçekten çok anlamlı bir davranıştır. VAN ESOB olarak böyle bir işyeri açarak istihdama katkı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Üç kardeşin açtığı bu işyeri Van'ımıza yakışmıştır. Allah onları muvaffak etsin inşallah” diye konuştu.

Kız Meslek Lisesi arka sokağında Mirvan Evleri altında hizmete açılan, geniş ve ferah bir mekan olan spor salonunu anlatan işletmeciler Ercan, Kenan ve Ömer Tunç ise bay ve bayanlara özel spor alanlarının bulunduğunu söyledi.