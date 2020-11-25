Başkan Berge: “Kadına şiddet uygulayan insan olamaz”

Başkan İsa Berge, mesajında, “Kadınlara yönelik şiddetin dünya çapında tahmini oranının yaklaşık yüzde 25'in üzerinde olması çok acı bir tablodur. Aile içi şiddetin geleceğimiz olan çocuklarımızı da olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Türkiye'de çok sayıda kadın, fiziksel ve psikolojik şiddette maruz kalmaktadır. Bu da ruh sağlığında ciddi bozulmalara neden olmaktadır. Hayatın ta kendisi olan kadına yönelik şiddet kabul edilemez. İnsana yakışan şiddet değil sevgi ve merhamettir. İnsanı yetiştiren ve bin bir türlü eziyetini çekerek hayata hazırlayan kadınların şiddete uğraması kabul edilemez. Kadına ya da erkeğe şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez.

Toplumun temelini oluşturan kadınların erkek şiddetine maruz kalması insani değildir. Kadın cinayetleri toplumsal kanayan bir yaradır. Bu yaraya merhem olmanın yolu merhametten geçer. Sorunlara uzlaşı ve anlayış yoluyla değil de şiddet yoluyla çözüm aramak medeniyet dışı bir davranıştır. Şiddet uygulamak ne İslami ne de insani değildir” dedi.