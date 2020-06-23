Başkan Berge sanayi esnafı için harekete geçti

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Müdürü İsmail Özdemir'i makamında ziyaret ederek sanayi esnafının yaşadığı elektrik sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan İsa Berge, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Müdürü İsmail Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından VAN ESOB Başkanı Berge, VEDAŞ Müdürü Özdemir, Demirciler Odası Başkanı Akalın ve Van Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş, sanayinin elektrik altyapısını inceledi. Trafolar tek tek gezilirken, esnaf da ziyaret edilerek sorunlar dinlendi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Berge, “VAN ESOB olarak VEDAŞ ile ortak çalışacağız. Kıymetli müdürüme ve ekibine teşekkür ediyorum. Müdürümüz, Demirciler Odası Başkanımız ve kooperatif başkanımız ile birlikte oto sanayi sitesi esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ederek, sorunları yerinde dinliyoruz. Müdürümüz ve ekibiyle birlikte sorunları tespit etmek son derece kıymetlidir. Trafoları ve elektrik hatlarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar bizim için çok değerlidir. VEDAŞ müdürümüzün Van için yapacağı tüm çalışmalarda VAN ESOB olarak bizzat yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Sanayimizdeki trafolardan kaynaklı enerjide yaşanan sorunlar istihdamın önüne geçmektedir. Müdürümüzün yapacağı çalışmalar ile güçlenecek olan trafolar sonrasında esnaf ve sanatkarımız kesintisiz olarak çalışacaktır. Duyarlılık gösteren Özdemir ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hatları yeraltına almak boynumun borcudur”

VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir de, “Van sanayi elektrik şebekesinin yer altına alınması benim borcumun borcu diyorum. Havai hat şebekemiz var. 2021-2025 yeni yatırım döneminde Van sanayi sitesinin komple şebekesinin yer altına alınması için proje çalışmalarına başlayacağız. Bizlere sağlanan ödenekler dahilinde yıllara dağıtarak peyderpey hazırlayacağımız master plan çerçevesinde hatların yer altına alınması çalışmalarını başlatacağız. Esnafımızın sıkıntı duyduğu enerji düşüklüğü yaşandığı trafo postalarımıza da hemen şimdiden başlamak üzere güç yükseltmesi yapılacak. İlave çıkış faz ilavesi yapılacak, yani sanayicinin rahat bir şekilde üretimini yapabilmesi için enerji noktasında ne yapılması gerekiyorsa biz VEDAŞ olarak bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Van Demirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ise sanayi sitesi esnafının sorunlarını iletmek üzere VAN ESOB Başkanı İsa Berge ile birlikte VEDAŞ Müdürünü ziyaret ettiklerini belirterek, “Ardından da trafoları yerinde inceliyoruz. VAN ESOB ve Van Demirciler Odası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bundan sonra çalışmalarımızda inşallah daha iyiye gideceğiz. Birlik başkanıma, VEDAŞ Müdürüme ve kooperatif başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“30 yıldır ilk defa bir müdür ziyaret etti”

Van Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş, “Neredeyse 30 yıldır ilk defa bir müdür sanayimizi ziyaret etmiştir. Oto sanayi sitesi esnafı enerji konusunda gerçekten çok mağdurdur. Müdürümüz sorunların giderilmesi için çalışmalar başlatılacağı konusunda söz verdi. Bize üzerimize düşeni yapacağız. Bu işe öncülük eden VAN ESOB Başkanımız İsa Berge'ye, Van Demirciler Odası Başkanımız Kenan Akalın'a ve VEDAŞ Müdürümüz İsmail Özdemir'e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.